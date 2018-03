MONTESILVANO. SOTTOPASSI, INIZIANO I LAVORI IN VIALE EUROPA

MONTESILVANO. Hanno preso il via oggi i lavori per l’installazione del sistema di allerta degli allagamenti dei sottopassi carrabili di Montesilvano. «Questa mattina – dichiara l’assessore alle manutenzioni, Paolo Cilli, in sopralluogo insieme al vicesindaco Ottavio De Martinis – la ditta Cross Control ha avviato il cantiere nel sottopasso di viale Europa. Qui, come anche negli altri due sottopassi della città, in via De Gasperi e in via Aldo Moro, verrà installato un sistema di allerta che segnalerà l’impercorribilità del sottopasso in caso di allagamento».

Il sistema di allerta consiste in una serie sensori di livello che vengono collegati alla segnaletica stradale. Al primo rilevamento dell’acqua si accenderà il semaforo con luce lampeggiante. In caso di presenza di acqua ad un livello successivo, comparirà una scritta con semaforo rosso acceso, indicando in maniera chiara lo stato di impercorribilità della sede stradale.

I lavori nei sottopassi di Viale Europa e di via Aldo Moro verranno effettuati mediante un intervento del Comune dell’importo di circa 40.000 euro. L’installazione in via De Gasperi verrà, invece, finanziata grazie ad un contributo della Regione Abruzzo che stanziato 250.000 euro da distribuire a 5 Comuni.