TERAMO. CERTIFICAZIONE IMPIANTI TERMICI. PROROGATA AL 31 DICEMBRE LA SCADENZA

TERAMO. Con deliberazione presidenziale e accogliendo una richiesta in questo senso avanzata dalla Cna, la Provincia ha prorogato al 31 dicembre la scadenza per la certificazione degli impianti termici (sia per quelli inferiori a 35 Kw normalmente utilizzati per uso domestico sia per quelli superiori ad uso condominiale o industriale).

Normalmente la scadenza è fissata al 30 novembre ma la Confederazione dell’artigianato e della piccola impresa ha fatto presente che la “perdurante crisi economica aveva indotto gli utenti a differire la data dell’intervento tecnico e che nelle ultime settimane si è determinata una concentrazione di richieste tali da rischiare che ad un discreto numero di cittadini e imprese non possa essere assicurato il servizio”.

Le attività di controllo sugli impianti termici, com’è noto, sono delegate alla società in house Agena e la tariffa per la certificazione è fissata in 15 euro . Per ulteriori informazioni consultare il sito dell’Agenzia http://www.agenateramo.eu/ o chiamare il servizio 0861.241208 - 0861.241046.