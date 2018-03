RAPINA CON PISTOLA IN PUNTO SNAI A VASTO

CRONACA. VASTO. Viso coperto e pistola in pugno, un uomo ha compito nella notte una rapina nel punto scommesse Snai in via delle Croci, a Vasto. In quel momento il locale era vuoto e c'erano solo i due dipendenti impegnati nelle operazioni di chiusura contabili. Il rapinatore si è fatto consegnare tutto il denaro contante contenuto nei cassetti: 15mila euro, secondo una prima stima. Secondo i testimoni, parlava senza particolari inflessioni e si è mostrato calmo. Preso il denaro si è allontanato su una Volkswagen Golf di color grigio dove c'era ad attenderlo un complice. Sull'episodio stanno indagando i carabinieri della locale stazione e del nucleo radiomobile della Compagnia di Vasto.