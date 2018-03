VASTO, SEQUESTRI GDF IN COMUNE: «SINDACO RIFERISCA IN AULA»

POLITICA. VASTO. Nelle scorse settimane il Comune di Vasto è stato oggetto di interesse da parte della Guardia di Finanza, che ha sequestrato alcuni documenti relativi agli eventi estivi per gli anni 2007/2015.

A seguito dell’esposto di un privato cittadino relativo a fatti accaduti nel 2013 (procedura di affidamento diretto e non di regolare gara) è stato avviato un filone di indagine che, al momento, ha causato l’invio

di due avvisi di Garanzia. Il M5S Vasto a questo punto esprime perplessità nei confronti di un sindaco che viene definito «inopportunamente silente» e che «a distanza di diverse settimane dall’accaduto non ha ancora espresso una presa di posizione al riguardo. Auspichiamo che le indagini in corso possano essere concluse in tempi brevi e ci impegniamo a monitorare l’iter della vicenda giudiziaria affinché il tutto non cada nel dimenticatoio della politica, fino a seguirla, se del caso, anche in superiori gradi di giudizio.

Chiediamo, intanto, al primo cittadino di riferire su quanto sinora emerso, poiché è nel pieno diritto di tutti i cittadini sapere se la pubblica amministrazione abbia assolto ai propri doveri nel rispetto della legalità, soprattutto a seguito di un evento che ha inferto, con il recente blitz della Guardia di Finanza, una brutta ferita al Palazzo comunale, che dovrebbe essere sede di un’amministrazione onesta e

trasparente».