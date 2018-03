SOCIALE; V COMMISSIONE LICENZIA PROPOSTA “CAREGIVER FAMILIARE”

POLITICA. ABRUZZO. E’ stato approvato, all’unanimità, in quinta Commissione, il progetto di legge sul riconoscimento del “caregiver familiare” per dare piena valenza al ruolo sociale di tutti i soggetti che, in ambito familiare, assistono in modo continuativo le persone non autosufficienti.

«Sempre di più si ricorre alla figura del caregiver familiare che rappresenta la persona cara, amica o parente, che, in modo volontario e informale, si prende cura del non autosufficiente, aiutandolo nella quotidianità – spiega il capogruppo di Abruzzo Futuro, Mauro Di Dalmazio –. In Abruzzo, questa realtà di bisogno coinvolge un rilevante numero di famiglie e persone che, con le loro attività di cura, consente, a soggetti non autosufficienti, di poter evitare il ricovero in strutture sanitarie. E’ necessario rivedere e ripensare il nostro modello di assistenza, prevedendo, un incremento della domiciliarizzazione del paziente, ma contestualmente è indispensabile ascoltare i bisogni espressi dalle persone che, quotidianamente, li assiste. Riconoscere il ruolo sociale dei caregiver – osserva ancora Di Dalmazio – è il primo passo per supportare queste persone nell’attività di cura. E riconoscerne la funzione significa, inoltre, renderle partecipi delle scelte assistenziali effettuate dai servizi socio-sanitari che hanno in carico il loro caro, dargli un’adeguata informazione e formazione, metterli al corrente dei servizi disponibili sul territorio, fornire concreto supporto nelle attività di assistenza e garantirgli tempo per sé e per la propria vita di relazione e lavorativa».