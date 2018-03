TRASPORTO PUBBLICO: 15MLN PER LO SVECCHIAMENTO PARCO AUTOBUS

ABRUZZO. La Giunta regionale, presieduta da Luciano D'Alfonso, nell'ambito delle iniziative finalizzate al miglioramento dei collegamenti con Roma attraverso la realizzazione di una rete integrata ferro-gomma, nonché al potenziamento e specializzazione del parco rotabile destinato al trasporto pubblico locale esercitato in ambito regionale, ha autorizzato l'acquisto di nuovi autobus ad alimentazione non convenzionale, concedendo un contributo di 15 milioni di euro a valere del Programma PAR FAS 2007 2013.

«Detta linea di azione», come ha spiegato lo stesso D'Alfonso, «prevede l'immissione in servizio di 98 autobus nuovi da inserire sui servizi di t.p.l. regionale e comunale della Regione Abruzzo in sostituzione di un numero equivalente di mezzi con vetustà superiore a 15 anni».

Diciannove sono le società individuate come assegnatarie nella graduatoria, che sono impegnate a contribuire all'acquisto dell'automezzo con una quota di co-finanziamento.