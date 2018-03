COLPO UFFICIO POSTALE, RUBATA CASSAFORTE CON 10MILA EURO

AVEZZANO. Si sono introdotti nell'ufficio postale dopo aver forzato una finestra e hanno tirato via la cassaforte contenente 10 mila euro. Il furto è accaduto nella scorsa notte a Meta, frazione di Civitella Roveto (L'Aquila), dove ignoti hanno divelto una grata che proteggeva una finestra ed hanno messo a segno il furto in tranquillità poiché la struttura era priva di allarme e videosorveglianza. Sul fatto indagano i carabinieri della Compagnia di Tagliacozzo che stanno cercando elementi utili per fare chiarezza. (