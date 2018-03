ENERGIA: E2A ENTRA SUL MERCATO ABRUZZESE E MARCHIGIANO

TERAMO. Il mercato libero dell’energia acquisisce in Abruzzo e nelle Marche un nuovo operatore. Sarà inaugurata domani 21 novembre alle ore 11, a Giulianova, in via Galilei 86, infatti, la nuova sede operativa di E2A Energia, player che dalle prossime settimane opererà nelle province abruzzesi di Teramo e Pescara e in quella marchigiana di Ascoli Piceno. L’operatore nasce dalla esperienza e dalla professionalità di soggetti che operano da anni nel mercato libero dell’energia, sia in Abruzzo che nelle Marche.

Entro il 2018, inoltre, E2A ha fissato il target di fornitura a 20.000 clienti.

Nel corso della presentazione saranno illustrate anche le iniziative di comarketing che E2A realizzerà insieme con il Gruppo Gabrielli, gruppo marchigiano leader nel settore della distribuzione.