AEROPORTO: 990MILA EURO PER COMPLETAMENTO HANGAR

PESCARA. La Giunta regionale ha approvato lo schema di convenzione tra la Regione Abruzzo e il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, per l'affidamento al Provveditorato delle funzioni di Stazione Appaltante per l'intervento di "Completamento Hangar 3^ Nucleo di Volo G.C. di Pescara", finanziato per complessivi &euro 990.200,00. L'intervento rientra nel programma PAR-FSC Abruzzo 2007-2013 per il 'Potenziamento, razionalizzazione e messa in rete dell'insieme dei nodi aeroportuali e portuali con riferimento alla movimentazione passeggeri e alla logistica merci-Porti e Aeroporti'. L'obiettivo è accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile, sicuro e sostenibile e assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali.