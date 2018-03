BUCANO MURO PER RUBARE AL "COMPRO ORO", ALLARME LI FA FUGGIRE

COLONNELLA. Fallisce il furto al "compro oro" di Colonnella (Teramo). Ignoti, la scorsa notte, hanno forzato l'ingresso di un locale commerciale vuoto attiguo al negozio preso di mira. Una volta dentro, hanno abbattuto con una mazza il muro divisorio, accedendo al "compro oro". L'allarme e' scattato immediatamente e sul posto, pochi minuti dopo, e' arrivata la pattuglia dei carabinieri. I ladri non hanno fatto in tempo a mettere le mani nella cassaforte e si sono dileguati. Di loro non c'e' traccia. Il negozio non e' provvisto di telecamere.