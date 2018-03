L’AQUILA. AFFIDATI LAVORI PER RISERVA FIUME VERA

L’AQUILA. Percorsi naturalistici e culturali, riorganizzazione della sentieristica, riqualificazione ambientale. Questi gli interventi che interesseranno una delle aree naturalistiche più suggestive del territorio aquilano, quella della Riserva del Vera.

La Centrale unica di Committenza del Comune dell’Aquila, all’esito della relativa gara pubblica, ha infatti aggiudicato i lavori, sulla base di un progetto redatto dal settore comunale Ambiente che, a sua volta, è riuscito ad ottenere un finanziamento dalla Regione Abruzzo.

Gli interventi, per un importo complessivo di 102mila 684 euro, verranno effettuati dalla ditta Marzi e dovranno essere ultimati entro 90 giorni dall’affidamento. In programma, oltre al recupero e alla riqualificazione ambientale di alcune zone della Riserva, anche l’adeguamento e il completamento della sentieristica, la realizzazione della segnaletica, il posizionamento di panchine in legno, di cestini portarifiuti, di aree di sosta per i visitatori e, inoltre, di un sentiero botanico e di un percorso sensoriale, accessibile a non vedenti e ipovedenti.