TRUFFE E FURTI AD ANZIANI, DENUNCIATA TERAMANA IN MOLISE

ISERNIA. Una 40enne di Teramo denunciata due volte, in tre giorni, dai carabinieri di Isernia per reati ai danni di anziane donne. Lunedì era stata denunciata per furto e oggi è stata denunciata per truffa. Tre giorni fa era entrata in casa di una pensionata di Agnone (Isernia) rubando denaro contate e oro, ma grazie alle telecamere per la video sorveglianza di un locale pubblico era stata identificata. Le foto estrapolate da quei filmati sono state mostrate dai carabinieri a una 85enne di Pescopennataro (Isernia) che ha segnato in caserma a Capracotta (Isernia) un tentativo di raggiro da parte di una donna che aveva finto un malore e le aveva chiesto dei soldi. L'anziana ha riconosciuto, nelle foto della teramana, la donna che aveva bussato alla sua abitazione. Da qui la seconda denuncia per il reato di truffa.