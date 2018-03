INCIDENTI LAVORO: OPERAIO FERITO NEL PESCARESE

MONTESILVANO. Un uomo di 47 anni D.G.A., residente nel pescarese, é rimasto ferito questa mattina in un incidente sul lavoro accaduto in una azienda di contrada S. Antonio di Montesilvano (Pescara) dove l'operaio, mentre stava lavorando su una scala, é improvvisamente precipitato a terra. Subito soccorso dai colleghi é stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Pescara dove i medici gli hanno riscontrato delle ferite agli arti che hanno richiesto il ricovero e il trasferimento nel reparto di ortopedia con una prognosi di 40 giorni. Le indagini per ricostruire l'accaduto sono dei carabinieri della Compagnia di Montesilvano.