CADE DALLA SCALA, FERITO 76ENNE

PESCARA . Stava facendo dei lavori in casa quando è caduto da una scala e, per le gravi ferite riportate, è stato trasportato in ospedale a Pescara. L'incidente è avvenuto a Montazzoli (Chieti). Subito soccorso dai sanitari del 118, il 76enne è ora ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Neurochirurgia per fratture multiple ala testa e un ematoma. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Castiglione Messer Marino (Chieti).