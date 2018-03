INPS: IL PRESIDENTE BOERI IL 18 A L'AQUILA

L’AQUILA. Mercoledi' 18 novembre, alle ore 9, il presidente dell'Inps, prof. Tito Boeri, assieme al presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Ente, Pietro Iocca, e al sindaco dell'Aquila Massimo Cialente, visitera' la sede storica della Direzione regionale dell'Inps (via dei Giardini) - gravemente danneggiata dal sisma del 2009 - sovrintendendo alla posa della "prima pietra" del cantiere.

Per il direttore regionale, Roberto Bafundi: "La presenza dei vertici dell'Istituto nella loro massima espressione testimonia l'attenzione che l'Inps riserva ai cittadini e ai dipendenti, e la volonta' di rendere di nuovo fruibile la nostra sede storica per accompagnare il percorso di rinascita del Centro storico dell'Aquila che torna a vivere, razionalizzando allo stesso tempo il patrimonio immobiliare attraverso la riunificazione della Direzione regionale e di quella provinciale in un unico stabile". A seguire, presso l'Auditorium della Regione Abruzzo (Palazzo Silone - via Leonardo Da Vinci, 1) il presidente partecipera' alla presentazione del Bilancio sociale dell'Inps-Abruzzo dell'anno 2014.