MAIELLA&MORRONE, GLI STIPENDI SONO IN ARRIVO MA LA PROTESTA NON SI FERMA

LAVORO. ABRUZZO. I dipendenti della Maiella&Morrone s.r.l., anche a fronte degli stipendi che stanno cominciando ad arrivare hanno deciso di non interrompere la protesta, spostando un po' l'attenzione dagli stipendi all'urgenza di trovare soluzioni rapide ed efficaci per evitare di ritrovarsi fra qualche mese nella stessa situazione in cui si trovavano qualche settimana fa.

Per questo hanno scritto una lettera per chiedere chiarimenti alla politica circa la decisione di istituire un gruppo di lavoro ad hoc (decisione approvata a maggioranza dal Consiglio Regionale di martedì scorso).