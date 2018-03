ORTONA: APPALTATI I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL’EDIFICIO SCUOLA MEDIA “D. PUGLIESI”.

ORTONA. Nei giorni scorsi sono stati appaltati i lavori di messa in sicurezza dell’edificio scolastico che ospita la scuola media “D. Pugliesi”per un importo di circa 1.250.000 Euro finanziato in parte con fondi provenienti dalla Regione Abruzzo(850.000 Euro) ed in parte(364.000 Euro) finanziato dal Comune attraverso un mutuo con la Cassa Depositi e Presiti.

I lavori sono stati consegnati immediatamente alla” Edil Rocca”vincitrice dell’appalto e saranno eseguiti compatibilmente con le attività didattiche della scuola.