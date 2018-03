TRATTORE SI RIBALTA, MUORE DURANTE RACCOLTA DELLE OLIVE

VASTO. Nuova tragedia nei campi. Un trattore si ribalta e uccide il conducente. E' accaduto a Vasto, in località Sterparo di contrada San Lorenzo. Il 72enne, M.N., era impegnato nella raccolta delle olive insieme ai famigliari quando, percorrendo un tratto del terreno in discesa, il suo trattore si è ribaltato e lo ha travolto. Inutile ogni tentativo di soccorso. Sul posto i Carabinieri, che hanno stilato un rapporto per la magistratura, e i Vigili del fuoco.