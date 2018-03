QUESTORE TERAMO CHIUDE BAR DOVE FU ARRESTATO SPACCIATORE

SANT'EGIDIO. Chiusura per tre giorni da ieri per il bar Las Vegas a Sant'Egidio alla Vibrata (Teramo). Lo ha deciso il Questore di Teramo, in base all'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, dopo la valutazione del rapporto dei carabinieri che avevano segnalato l'arresto di un cittadino albanese impegnato nello spaccio di stupefacenti all'interno del locale. Il provvedimento di chiusura è stato notificato al titolare dagli uomini dell'Arma della locale stazione e avrà durata temporanea fino a domenica.