FORMAZIONE, COMUNE MONTESILVANO FIRMA CONVENZIONE CON L’UNIVERSITÀ PEGASO

CRONACA. MONTESILVANO. Promuovere l’aggiornamento professionale dei lavoratori del Comune di Montesilvano. È questo uno dei principali obiettivi del protocollo d’intesa sottoscritto dall’Ente e dall’Università Telematica Pegaso. La convenzione, con valenza triennale a partire dall’anno accademico 2015/2016, prevede agevolazioni sulle tasse di iscrizione per i lavoratori dipendenti del Comune di Montesilvano. I benefici vengono estesi anche ai prossimi congiunti (coniuge e figli) del diretto beneficiario.

L’Università Pegaso ha attivato corsi di laurea in Ingegneria Civile, Scienze Turistiche, Economia Aziendale, Scienze dell’Educazione e della Formazione, Scienze Motorie, Management dello Sport e delle attività motorie, Scienze economiche, Scienze pedagogiche e Giurisprudenza.

Coloro che si iscriveranno ad uno dei Corsi di Laurea della Pegaso frequenteranno le lezioni in via telematica, mentre gli esami verranno sostenuti presso la sede della Pegaso, nell’Aurum di Pescara.