TENTA SUICIDIO IN STAZIONE, SALVATO DA POLFER

L'AQUILA. Un giovane tenta di uccidersi alla stazione ferroviaria di Avezzano (L'Aquila), salvato dalla Polizia Ferroviaria. Gli agenti hanno visto il ragazzo camminare lungo i binari mentre effettuavano un servizio di scorta viaggiatori a bordo del treno regionale proveniente da Sora (Frosinone). Prima hanno fatto fermare il loro treno che stava per investire il giovane; quindi, scesi dal convoglio, hanno raggiunto il ragazzo. Dopo averlo calmato e rassicurato sono riusciti a contattare i famigliari, preoccupati per l'assenza del ragazzo il quale in passato pare avesse manifestato propositi suicidi. Ora si trova in una struttura sanitaria.