PONTICELLO CICLOPEDONALE IN LOCALITÀ FOSSO GRANDE. AGGIUDICATI I LAVORI

PESCARA. Nel 2008 l’Amministrazione comunale di Pescara aveva affidato un lavoro di 500.000 euro, per la “Realizzazione di interventi a salvaguardia dall’inquinamento derivante dal traffico”, ma per inadempienza contrattuale della originaria impresa aggiudicataria l’opera era rimasta in sospeso e di conseguenza il contratto si era risolto.

Ora quell’intervento giunge a conclusione poiché le somme recuperate hanno consentito di riapprovare il progetto, per la parte di lavori rimanenti, ed espletare la procedura di gara che vede l’aggiudicazione provvisoria nei confronti dell’impresa Diodato srl con sede in San Giovanni Teatino, che ha offerto un ribasso: 33,00% su un importo complessivo di €. 114.000.

L’intervento riguarderà la pista ciclabile su Via Francia, al confine con Spoltore e la realizzazione di un ponte ciclopedonale di collegamento su Fosso Grande della lunghezza di m. 14,50 che sarà realizzato con travi portanti e pavimentazione in legno e dotato di un impianto di illuminazione con corpi illuminanti a led e la realizzazione di nuovo marciapiede in betonella su Via Prati, angolo Via Francia in aderenza alla recinzione Vemac per una lunghezza di m. 50,00 e con completamento di segnaletica orizzontale. Il tempo per l’esecuzione dell’intervento è stato fissato in 90 giorni che decorreranno dall’aggiudicazione definitiva.