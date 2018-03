MALORE IN STRADA, 51ENNE MUORE SU LUNGOMARE PESCARA

PESCARA. Un 51enne residente a Pescara, E.D.P., è morto stamani, nel capoluogo adriatico, in seguito ad un malore avvertito in strada, mentre era sul lungomare, nei pressi dello stabilimento Penelope. Sul posto è arrivato il personale del 118, ma i tentativi di rianimare l'uomo, andati avanti per oltre mezz'ora, sono stati vani. A lanciare l'allarme è stato un passante. All'arrivo dei soccorritori il 51enne era già a terra; non distante è stata trovata parcheggiata la sua automobile. Sul posto, per gli accertamenti, la Polizia. Intervenuta anche la Polizia municipale che si è occupata di gestire la viabilità; il traffico, infatti, ha subito rallentamenti.