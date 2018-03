PESCARA, VIA LIBERA ALL’ALBO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

CRONACA. PESCARA. Il Consiglio Comunale di Pescara ha approvato la proposta di delibera per l’istituzione di un albo comunale di volontariato di Protezione Civile e relativo regolamento.



A questa iniziativa farà seguito a breve anche una revisione del Piano di Protezione civile approvato nel 2013, per renderlo maggiormente aderente alle esigenze della comunità e implementarlo di quelle funzioni di cui al momento risulta privo, a cominciare dal Piano di intervento per le avversità atmosferiche invernali, così come sollecitato peraltro dai consiglieri in sede di commissione.