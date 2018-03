MATTEO SALVINI DOMENICA A MONTESILVANO

MONTESILVANO. Matteo Salvini, Presidente del movimento politico “Noi con Salvini”, sarà a Montesilvano domenica 15 novembre, in occasione del convegno “Ripensare l’unione dell’Europa”. Prima del convegno Salvini incontrerà i militanti abruzzesi, che arriveranno da tutta la regione, e i simpatizzanti, in piazza Kennedy a Montesilvano, alle ore 10:00. Il coordinatore regionale Simone Angelosante sottolinea come il movimento in Abruzzo sia in forte crescita e che venuta di Salvini darà nuovo smalto all’opposizione in regione. Il Responsabile organizzativo regionale di Noi con Salvini, Giuseppe Bellachioma, in vista delle elezioni amministrative, si sta già occupando dell’organizzazione del prossimo tour di Salvini in Abruzzo a dicembre.