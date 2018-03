A CHIETI LANNUTTI PRESENTA IL SUO LIBRO “LA BANDA D’ITALIA”

CHIETI. Si terrà sabato 14 novembre dalle ore 16 presso la Sala Cascella della Camera di commercio di Piazza G.B. Vico a Chieti la presentazione del libro LA BANDA D’ITALIA di Elio Lannutti. L’autore sarà ospite dell’evento teatino insieme a Giorgio Sorial, capogruppo M5S Camera dei Deputati, Gianluca Castaldi, Capogruppo M5S Senato, Daniele Pesco Commissione finanze camera dei deputati ed il consigliere Regionale Sara Marcozzi.

Il testo rappresenta la vera prima inchiesta su Bankitalia, la super casta di intoccabili che governa i nostri soldi. Un testo che ha fatto scalpore e che ha destato un vero e proprio panico nelle sedi di Banca Italia. Lanutti racconta come Bankitalia sia una struttura di oltre 7000 dipendenti strapagati, una supercasta che gode di privilegi indecenti e si è macchiata di malversazioni, favoritismi e conflitti di interesse di cui la stampa non scrive mai. Analisi e denunce sull’immenso potere delle grandi banche centrali internazionali, una tecnocrazia da fascismo soft, con in testa Federal Reserve e Banca centrale europea. Rivelazioni sulle superlobby bancarie globali, con gli innominati al comando di organismi semisegreti come il Gruppo dei trenta e la Bri (Banca dei regolamenti internazionali). Il ruolo di Draghi e di Goldman Sachs: c’è un disegno per controllare l’economia mondiale?