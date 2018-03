TARTARUGA DI CIRCA 40 ANNI TROVATA MORTA IN MARE

PESCARA. Due pescatori hanno rinvenuto una tartaruga della specie marina caretta caretta (la più comune nel Mediterraneo) di oltre un metro e di circa quarant'anni, morta al largo della costa di Pescara. I due dalla loro barca hanno visto in lontananza galleggiare l'animale. La tartaruga era impigliata nelle maglie di reti da posta. I due pescatori hanno quindi avvisato la Guardia Costiera e portato la carcassa dell' animale sulla banchina del porto. L'animale è stato poi preso in consegna dagli esperti del Centro Cetacei e Recupero Tartarughe che nei prossimi giorni lo esamineranno per capirne le cause della morte.