A TAGLIACOZZO L’ASSEMBLEA PLENARIA DEGLI ABRUZZESI NEL MONDO

TAGLIACOZZO. Sarà Tagliacozzo (Aq) ad ospitare, nei giorni 13 e 14 novembre 2015, l’assemblea plenaria del Consiglio Regionale degli Abruzzesi nel mondo (C.R.A.M.), ad annunciarlo è il Consigliere regionale Lorenzo Berardinetti, componente dell’assemblea, che aggiunge «questa scelta è stata fortemente sostenuta e voluta da me e dall’assessore regionale Donato Di Matteo, considerando che la città vanta un patrimonio storico, artistico e religioso che la rende il capoluogo culturale del territorio marsicano».

«Il C.R.A.M. ha tra le azioni prioritarie quella di diffondere e valorizzare le tradizioni e la cultura abruzzese all’estero - spiegano il consigliere regionale Berardinetti e l’assessore all’Emigrazione e presidente del C.R.A.M. Di Matteo -, in particolare in quei paesi dove si sono trasferiti i nostri corregionali, rafforzando, cosi, il senso di appartenenza all’Abruzzo. Inoltre, promuovendo opportuni collegamenti con il Ministero degli Affari Esteri e con i vari enti operanti nel settore, concorre alla diffusione di notizie sulla vita, sulle attività e sulla legislazione regionale, per informare le collettività abruzzesi all’estero, avendo come obiettivo quello di sostenerle, proponendo in loro favore interventi di carattere culturale, formativo, economico e assistenziale».