ANZIANO MUORE INVESTITO DA AUTO A CIVITELLA CASANOVA

PESCARA. Un uomo di 88 anni di Civitella Casanova (Pescara) ha perso la vita in un incidente. L'episodio e' avvenuto verso le 11 a Civitella Casanova, in contrada San Benedetto. In base alle prime informazioni, l'anziano era sul ciglio della strada vicino ad un mezzo agricolo, quando, per cause ancora in corso di accertamento, e' stato investito da un'auto guidata da una donna. L'uomo e' morto sul posto e a nulla e' valso l'arrivo dell'elisoccorso del 118. Sul posto anche i carabinieri.