PIANO NEVE: LA REGIONE STANZIA 450 MILA EURO

ABRUZZO. Nella seduta odierna del Consiglio regionale è stato approvato un provvedimento legislativo con il quale la regione Abruzzo stanzia importanti risorse per l’attuazione del Piano Neve Regionale 2015/2016.

«Al fine di ridurre i disagi sulla viabilità regionale», spiega il vice-capogruppo Alberto Balducci, «abbiamo provveduto a stanziare 450 mila euro in favore delle province abruzzesi. Di questa somma una parte quantificabile in 50 mila euro verrà inoltre destinata per garantire la fruibilità delle strade provinciali del comprensorio sciistico di Passolanciano. Con un territorio regionale contraddistinto da zone interne e montane la programmazione di questi fondi rappresenta un obbligo per garantire la piena fruibilità della viabilità regionale soprattutto in quelle situazioni di emergenza in cui bisogna garantire il diritto alla mobilità per salvare vite umane».