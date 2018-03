CONSIGLIO REGIONALE: VIA CDA ARAP E CONTI ATER L’AQUILA

ABRUZZO. L’Aula ha votato nella seduta di ieri 10 novembre 2015, la revoca del cda dell’Arap (l’agenzia regionale attività produttive), propedeutica alla nomina di un commissario. Via libera al piano dell’Ater dell’Aquila per l’utilizzo dei proventi derivanti dall’alienazione degli alloggi di proprietà dell’ente. Si tratta di 877mila euro, che potranno essere impiegati, tra l’altro, per le manutenzioni ordinarie e straordinarie degli immobili all’Aquila, Sulmona e Avezzano (642mila euro) e per il ripiano del deficit dell’Ater (172mila). E’ stato poi modificato il piano triennale della viabilità regionale, per consentire l’inserimento del progetto per la realizzazione del nuovo ponte “Castelnuovo” sul fiume Vomano, per un investimento complessivo di 2 milioni e 900mila euro. Torna in Commissione, invece, il progetto di legge per la gestione dei corsi d’acqua. In chiusura è stata approvata anche la relazione dell’attività della Commissione di Vigilanza. Rinviata al prossimo Consiglio, infine, l’elezione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.