RAPINA IN FARMACIA PESCARA, FERMATO UN SOSPETTATO

PESCARA. Rapina ai danni della farmacia Perbellini di via Nazionale Adriatica nord, a Pescara. L'episodio e' avvenuto oggi pomeriggio, verso le 15.30. Un uomo, armato di coltello e a volto scoperto, e' entrato all'interno della farmacia e si e' fatto consegnare l'incasso pari a 300 euro. Il rapinatore e' poi fuggito. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Squadra volante, che poco dopo hanno fermato un sospettato nel quartiere Rancitelli. Si tratta di un uomo di 40 anni, con diversi precedenti. Il 40enne, che aveva appena comprato della droga, e' stato portato in questura per gli accertamenti del caso.