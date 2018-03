ANZIANO PRECIPITA DA BALCONE E MUORE A PESCARA

PESCARA. Un uomo di 78 anni, G.C., è morto all'ospedale di Pescara per le lesioni riportate in seguito ad una caduta da un balcone che si è verificata stamani in via Colle Paradiso, nel capoluogo adriatico. L'anziano è precipitato dal balcone della sua abitazione, al secondo piano, facendo un volo di circa 6-7 metri. La moglie in quel momento era in garage. A lanciare l'allarme sono state alcune persone presenti in zona.

All'arrivo dei soccorritori il 78enne era ancora cosciente; trasportato in ospedale, è morto in tarda mattinata per i gravi traumi riportati. Sul posto sono intervenuti gli uomini della squadra Volante della Questura, che si stanno occupando degli accertamenti.