SCUOLA: DOMUS MARIAE PESCARA SI AGGIUDICA 'CLASSE DIGITALE'

PESCARA. La scuola pescarese 'Domus Mariae' della Fondazione Santa Caterina si aggiudica una classe interamente digitale: l'istituto, infatti, è tra i primi dieci classificati nell'ambito del progetto nazionale Smart Coding, che ha coinvolto complessivamente 776 scuole in tutta Italia, oltre 990 docenti e 27.500 ragazzi. Alle classi che hanno partecipato alla sperimentazione è stato chiesto di sviluppare progetti digitali attraverso un kit di lavoro, con l'affiancamento di uno "Smart Team", composto da 25 educatori con una formazione specifica nella didattica digitale, che hanno presentato l'iniziativa, illustrando l'utilizzo del materiale didattico, fornendo supporto ai docenti nella realizzazione degli elaborati e creando un ambiente favorevole alla massima condivisione, collaborazione, cooperazione e progettazione. Le dieci scuole che hanno presentato i migliori progetti dell'ambito dell'iniziativa Samsung Smart Coding riceveranno in dotazione tablet ed e-board da utilizzare nelle proprie classi e beneficeranno di una formazione didattico-digitale rivolta a docenti e genitori, proseguendo così la propria evoluzione in senso digitale. I progetti premiati, selezionati sulla base di tre criteri - evidenza dell'uso del pensiero computazionale nel percorso, originalità nella scelta del contenuto di progetto e creatività e competenza esecutiva - spaziano dalle fabie multimediali, a programmi per animare favole, da film sulle attività svolte a videogiochi, da programmi per riqualificare spazi di quartiere ad app.