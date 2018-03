ATTI VANDALICI A PAGANICA: DANNEGGIATE LE FONTANELLE DEL SENTIERO MADONNA D’APPARI

L’AQUILA. Le fontanelle pubbliche che si trovano sul sentiero della Madonna d'Appari sono state nuovamente danneggiate dai vandali. Per l'ennesima volta, ignoti hanno rubato le grate in ghisa posizionate alla base degli abbeveratoi e divelto alcuni rubinetti in ferro battuto.

Oltre alla denuncia contro ignoti inoltrata al Comando dei Carabinieri di Paganica, l'Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico di Paganica e San Gregorio, presieduta da Fernando Galletti, intende mettere a disposizione un premio in denaro a chi segnalerà i vandali, probabilmente gli stessi che in passato hanno rubato i cornicioni della storica Fontana di Sant'Antonio e deturpato diverse aiuole della Villa Comunale della frazione.

«Rivolgiamo l’ennesimo appello alla popolazione affinché con l’aiuto di tutti si riescano ad individuare i responsabili di reiterati saccheggi e ripetuti danneggiamenti dei beni pubblici del territorio – dichiara il presidente Fernando Galletti - Metteremo a disposizione una ‘taglia’ in denaro a chi aiuterà le autorità competenti a scovare gli autori degli atti di vandalismo».