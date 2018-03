IN PUBBLICAZIONE BANDO PER RECUPERO CREDITI PROGETTO CASE E MAP

L'AQUILA. E' stato inviato in pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale il bando per l'affidamento del servizio per il recupero dei crediti vantati nei confronti degli assegnatari del PROGETTO CASE e MAP, che verra' pubblicato in versione integrale, la prossima settimana, anche sul sito e nell'Albo Pretorio dell'Ente. Lo rende noto il sindaco dell'Aquila, Massimo Cialente. Il servizio consistera' nel recupero extragiudiziale dei crediti relativi a canoni e consumi per il riscaldamento e la produzione di acqua calda, maturati dal 2010 ad oggi da parte degli assegnatari morosi, con la finalita' di riscuotere nel piu' breve tempo possibile le somme necessarie per far fronte ai debiti che il Comune ha maturato nei confronti dell'Enel per la fornitura di gas e di energia elettrica, a causa della morosita' degli assegnatari.