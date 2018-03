GESTIONE ARCHIVIO COMUNALE L'AQUILA IN OUTSOURCING

L'AQUILA. La gestione dell'Archivio comunale dell'Aquila, che ha consistenza stimata in oltre 6mila metri lineari, verra' a breve esternalizzata e il servizio affidato in outsourcing. Il settore Affari generali e istituzionali ha predisposto la determinazione con cui indice la relativa gara pubblica e delega alla Centrale unica di Committenza lo svolgimento della procedura. L'importo a base d'asta sara' pari a oltre 500mila euro e la durata dell'appalto di tre anni. Il servizio si articolera' in una prima fase di presa in carico della documentazione, previa autorizzazione della Soprintendenza archivistica, e sanificazione del materiale. Si procedera' quindi ad un lavoro di riordino e inventariazione, al termine del quale verra' redatto un elenco, in formato cartaceo ed elettronico. Successivamente - spiega una nota dell'ufficio stampa del Comune - i documenti saranno custoditi nei locali di deposito dell'appaltatore, in contenitori idonei alla conservazione degli stessi. Ai fini della gestione l'aggiudicatario si dotera' di un software informatico, cui il personale autorizzato dell'ente potra' accedere, mediante il quale sara' possibile individuare i documenti attraverso apposite chiavi di ricerca. Le richieste di consultazione dovranno essere autorizzate esclusivamente dal dirigente del settore Affari generali e istituzionali.