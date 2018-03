FINISCE SOTTO RIMORCHIO DURANTE RACCOLTA OLIVE, FERITO 38ENNE

PESCARA. Un uomo di 38 anni è ricoverato all'ospedale di Pescara per le lesioni riportate in seguito ad un incidente agricolo che si è verificato nel pomeriggio a Pianella (Pescara), in località Colle Jonne. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, impegnato nella raccolta delle olive, sarebbe finito sotto al rimorchio di un trattore su cui stava lavorando. Sul posto è intervenuto il personale del 118 che lo ha trasportato in ospedale. Ha riportato traumi al bacino e agli arti inferiori ed è stato giudicato guaribile in 90 giorni