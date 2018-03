COMUNE L’AQUILA CONTRO GUIDO BERTOLASO (SE CI SARA’ IL PROCESSO)

L’AQUILA. La decisione è stata presa all’unanimità dalla Giunta comunale dell’Aquila.

«Una decisione - ha dichiarato il Sindaco Massimo Cialente - in linea con la delibera che la Giunta ha approvato, quattro anni or sono, e che ha stabilito che il Comune debba costituirsi parte civile ogni qual volta vengano ravvisati eventuali danni, anche non patrimoniali, che interessano l’Ente o comunque i Cittadini. Nel caso del rinvio a giudizio dell’ex capo della protezione Civile, Guido Bertolaso, la vicenda riveste un carattere di tale rilevanza nella storia recente e drammatica della Comunità che, d’altronde, come in altre occasioni, vedrà il Comune particolarmente attento e deciso in ogni passaggio».