EROINA SOTTO CUSCINO POLTRONA, 2 ARRESTI NEL TERAMANO

MARTINSICURO. Detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti il reato per il quale gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Teramo hanno arrestato la scorsa notte, in flagranza di reato, una donna 40enne originaria di San Benedetto del Tronto a residente a Martinsicuro, già agli arresti domiciliari, e un cittadino algerino di 31 anni, clandestino in Italia e senza fissa dimora. I due sono stati bloccati nel corso di uno specifico servizio scattato dopo la segnalazione di un recente rifornimento, da destinare al mercato della tossicodipendenza del litorale nord del Teramano. Entrambi si trovavano nell'appartamento della donna, al cui interno sono stati trovati, nascosti sotto il cuscino di una poltrona e in cassetto della cucina, 14 involucri di eroina per circa 23 grammi, oltre a 10 grammi di sostanza da taglio, un bilancino di precisione e 235 euro in contanti. Entrambi sono stati arrestati e su disposizione del magistrato, la donna messa ai domiciliari, mentre il cittadino extracomunitario è stato trattenuto nella cella di sicurezza della questura teramana in attesa dell'udienza di convalida.