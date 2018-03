PESCARA. PREMIO BORSELLINO 2015, SABATO LA CONSEGNA DEI PREMI.

PESCARA. Si svolgerà sabato 7 novembre in Sala Consiliare a partire dalle ore 10 la cerimonia del 20esimo Premio Borsellino. Per quanto riguarda i nomi della ventesima edizione questi sono i premiati. Impegno civile e sociale a: Ilaria Cucchi, don Pino De Masi, Donatella D’Amico, Anna Di Carlo, Rossano Ercolini e Vincenzo Ciconte. Cultura: Libro “Io non taccio”, Tony Gentile. Giornalismo: Arnaldo Capezzuto, Nello Trocchia, Fabrizio Feo, Domenico Iannacone, Michele Albanese. Legalità: Caterina Chinnici, Giovandomenico Lepore, Fausto Cardella, Francesco Lo Voi.