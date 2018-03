ACCOLTELLATO ALL'ADDOME E RICOVERATO IN OSPEDALE

AVEZZANO. Un uomo di origine marocchina è stato ricoverato, in gravi condizioni, all'ospedale di Avezzano dopo essere stato accoltellato all'addome. L'uomo, di cui ancora non si conoscono le generalità, è stato trovato a terra dal 188 in un vicolo di Luco Dei Marsi (L'Aquila), sprovvisto di documenti. Gli operatori del pronto intervento sono stati allertati da una telefonata. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri della locale stazione che stanno raccogliendo elementi necessari per fare luce sulla vicenda.