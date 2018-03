POLIZIA LOCALE. A PESCARA GLI STATI GENERALI

ABRUZZO. Sabato 7 novembre alle ore 8,30 all’Aurum di Pescara si terranno gli Stati Generali della Polizia Locale regionale. Lo rende noto il dirigente dell’Ufficio Politiche per la Sicurezza e della Polizia Locale della Regione, Ernesto Grippo. L’invito è rivolto agli oltre mille agenti, ufficiali, responsabili e comandanti dei corpi municipali abruzzesi.

La riunione ha lo scopo di illustrare e condividere la proposta del progetto finalizzato alla regolamentazione del ruolo e delle funzioni della Polizia Locale per ottimizzare la distribuzione delle risorse sul territorio. Durante i lavori si avrà modo di rappresentare le importanti innovazioni normative che la Regione ha in programma di introdurre in tal senso e il percorso da avviare per l’attuazione delle stesse, volte anche al riconoscimento e alla valorizzazione della figura e del ruolo degli Operatori di Polizia Locale.

I lavori si svolgeranno con il seguente programma: alle ore 9 saluto del Presidente della Regione Abruzzo Luciano D’Alfonso; a seguire, introduzione del dirigente Ernesto Grippo; intervento dei relatori Fabio Dimita, direttore generale del Ministero dei Trasporti, e Pierluigi Arigliani, legale dell’Associazione nazionale comandanti e ufficiali delle Polizie municipali; interventi dei partecipanti (max 3 minuti a testa) con testo scritto; conclusioni a cura di Domenico Carola, consulente de Il Sole 24 Ore per il Codice della Strada. I lavori si concluderanno alle ore 14.