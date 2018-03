UBRIACO IN BICI, DENUNCIATO DALLA POLIZIA DI STATO

L’AQUILA. Personale della Polizia di Stato ha denunciato per guida in stato d’ebbrezza ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lett. C del codice della strada, R.M., rumeno di anni 55.

Nel primo pomeriggio del 29 ottobre, in zona Coppito, gli agenti della Squadra Volante hanno notato un uomo alla guida di una bicicletta, in equilibrio precario, che procedeva con repentini cambi di marcia, occupando anche la corsia opposta, creando forti disagi alla circolazione stradale.

Gli operatori hanno fermato l’uomo, in evidente stato d’ebbrezza, infatti aveva difficoltà a parlare e un forte alito vinoso. E’ risultato positivo agli accertamenti preliminari tramite precursore alcolblow, ed è stato sottoposto alle prove con etilometro, i cui risultati sono stati di 2,30 g/l alla prima misurazione e 2,43 g/l alla seconda.

Lo straniero è stato denunciato in stato di libertà e la bicicletta sequestrata.