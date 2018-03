TRUFFA GIOIELLIERE CON ASSEGNO CONTRAFFATTO, ARRESTATO

VASTO. Aveva da poco acquistato un orologio e un bracciale in oro per un valore di 2mila e 500 euro a Vasto con un assegno contraffatto e utilizzando un documento d'identità falso quando, a seguito della segnalazione del titolare della gioielleria, è stato fermato e arrestato per truffa, falso e ricettazione, V.S. pregiudicato originario di Montenero di Bisaccia (Campobasso). Da mesi i carabinieri della Compagnia di Vasto erano sulle tracce del malvivente che aveva già truffato con la stessa tecnica diverse gioiellerie di Vasto e San Salvo. Su disposizione del Pubblico ministero di turno, V.S. è stato arrestato e contestualmente sottoposto alla misura restrittiva degli arresti domiciliari presso la sua abitazione di Montenero di Bisaccia.