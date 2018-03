REGIONE ABRUZZO. EBRON D'ARISTOTILE CAPO DIPARTIMENTO

ABRUZZO. Sarà Ebron D'Aristotile il Direttore del Dipartimento Risorse e Organizzazione della Regione Abruzzo. Il Presidente della Giunta regionale Luciano D'Alfonso d'intesa con l'assessore Silvio Paolucci competente per materia, ha proposto D'Aristotile dopo un attento esame dei curricula. Cinque le domande pervenute nei termini a seguito di avviso di selezione ad evidenza pubblica. Alla base del provvedimento il «possesso delle capacità professionali necessarie a svolgere l'incarico di Direttore in relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare, alla capacità professionale, formazione professionale e culturale, attitudine, esperienze e risultati conseguiti in precedenza».

D'Aristotile era già Dirigente del servizio Autorità di audit e di controllo ispettivo contabile della Regione. Il precedente incarico è stato quello di Vice direttore generale alla Provincia di Pescara e, prima ancora, direttore del Dipartimento Risorse umane e finanziarie, dirigente del Settore economico -finanziario della Provincia di Pescara ed altri incarichi ancora in posizione