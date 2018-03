EMERGENZA ABITATIVA CHIETI, PUBBLICATA LA GRADUATORIA

CRONACA. CHIETI. E’ stato pubblicato sul sito del Comune la graduatoria per l’assegnazione provvisoria di alloggi di edilizia residenziale per situazioni di emergenza abitativa. Per le domande che hanno conseguito pari punteggio, si procederà a sorteggio in seduta pubblica. Per velocizzare le procedure di assegnazione si procederà, in prima battuta, al sorteggio delle domande che hanno conseguito rispettivamente punti 42 e 40 e solo successivamente, secondo la disponibilità degli alloggi destinati all’emergenza abitativa, si procederà ad effettuare medesimo sorteggio per le altre istanze aventi pari punteggio. Il primo sorteggio sarà effettuato venerdì 6 novembre 2015 presso la sala riunioni al primo piano della sede comunale di Viale Amendola 53 alle ore 11.30.