CAPPADOCIA, SI PARTE CON LA DIFFERENZIATA

CAPPADOCIA. Si parte lunedì (9 novembre), a Cappadocia, con la raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta.

Gli operatori dell’Aciam, la partecipata che gestirà il servizio presieduta da Lorenza Panei, hanno distribuito i bidoncini per raccogliere la differenziata, già a duemila utenze. La distribuzione è iniziata a giugno, in modo che anche chi trascorre solo le vacanze a Cappadocia, non si trovasse impreparato all’evento.

A Cappadocia e nelle frazioni di Verrecchie e Camporotondo sono già stati installati degli ecopunti, sempre aperti e video sorvegliati, in cui gli utenti di Cappadocia non residenti stabilmente (si pensi soprattutto ai turisti che risiedono solo per pochi giorni) potranno portare i rifiuti già differenziati. A breve ne arriverà un altro nella frazione di Petrella Liri.

Gli ecopunti sono stati recintati con del legno, in modo da avere un basso impatto ambientale.