PROSEGUE ONDATA FURTI NOTTURNI NEL PESCARESE

PENNE. Prosegue l'ondata di furti in provincia di Pescara dove da una decina di giorni si susseguono colpi notturni. Particolarmente presa di mira l'area Vestina. Dopo quelli messi a segno nei giorni precedenti, la notte scorsa, ci sono stati altri due "blitz" a Civitella Casanova (Pescara) e Villa Celiera (Pescara). I proprietari delle abitazioni, svegliandosi per i rumori, hanno evidentemente messo in fuga i ladri andati via con il magro bottino di due portafogli. Le indagini dei carabinieri del Nor della Compagnia di Penne hanno accertato che le modalità sono sempre le stesse: porte finestre e ingressi di abitazioni forzati mentre gli occupanti dormono. Gli investigatori ritengono probabili che si tratti di una banda di stranieri.