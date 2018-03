TERREMOTO: LISTE CIVICHE, COMUNE PARTE CIVILE CONTRO BERTOLASO

L’AQUILA. Il Comune dell'Aquila si deve costituire parte civile nel processo 'Grandi Rischi bis' che vede come imputato Guido Bertolaso. Lo chiedono le liste civiche Appello per L'Aquila e L'Aquila che Vogliamo.

«Sarebbe grave - dicono in una nota - se cio' non accadesse, visto che quello e' il processo alla parte politica che organizzo' 'l'operazione mediatica' della commissione Grandi Rischi. Sono oltre sei anni che questa citta' su quella vicenda, come su molte altre, chiede semplicemente verita' e giustizia, di sapere come andarono effettivamente le cose e di sancire tutte le responsabilita' per le 'rassicurazioni disastrose' date ai cittadini. Per la verita' storica, per la memoria delle vittime, perche' comportamenti tanto scellerati non possano piu' accadere. Perche' e' necessario essere al fianco dei parenti delle vittime che da anni combattono questa battaglia. Sarebbe inoltre significativo che alla prima udienza tra il pubblico ci fosse il sindaco, o un suo delegato, con la fascia tricolore. La Giunta quindi - conclude la nota - adotti una deliberazione in tal senso, c'e' tempo fino al 20 novembre, altrimenti dovra' spiegare alla citta' i perche' della scelta di non costituirsi parte civile nel processo a Guido Bertolaso».